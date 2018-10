Ankara (AFP) Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan hat die syrische Führung aufgefordert, Hilfsorganisationen umgehend die Versorgung der Zivilbevölkerung zu ermöglichen. Es müssten "sofort Korridore für den Transport humanitärer Hilfe" geöffnet werden, sagte er am Dienstag vor Abgeordneten seiner religiös-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara. Zudem müsse die internationale Gemeinschaft den Druck auf Damaskus erhöhen, um die Gewalt gegen Zivilisten in Syrien zu stoppen.