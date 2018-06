Beirut (AFP) Das umstrittene Verfassungsreferendum in Syrien ist am Sonntag laut Menschenrechtsaktivisten von neuen Angriffen der Armee auf die Protesthochburg Homs im Landesinnern überschattet worden. Im seit Wochen heftig umkämpften Stadtviertel Baba Amr seien mehrere Granaten eingeschlagen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. In dem Stadtteil seien zudem weiterhin zwei verletzte westliche Journalisten eingeschlossen.