Beirut (AFP) In Syrien sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten am Mittwoch erneut mindestens 15 Zivilisten ums Leben gekommen. Das teilte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Allein in der seit Wochen unter Beschuss stehenden Protesthochburg Homs, wo die Armee am Dienstagabend eine Bodenoffensive im Viertel Baba Amr gestartet hatte, starben demnach acht Menschen.