Damaskus (AFP) Die syrische Armee hat nach Angaben aus syrischen Sicherheitskreisen einen Bodenangriff auf ein Viertel der Rebellenhochburg Homs gestartet. Der Angriff habe am Dienstagabend begonnen und ziele auf das Stadtviertel Baba Amr, hieß es am Mittwoch in Damaskus. "Der Bereich ist unter Kontrolle. Die Armee hat bereits eine Säuberung Block für Block, Haus für Haus vorgenommen, und jetzt durchforsten die Soldaten jeden Keller und jeden Tunnel auf der Suche nach Waffen und Terroristen", sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden.