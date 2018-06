Damaskus (AFP) Über einen möglichen Einsatz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in der syrischen Protesthochburg Homs hat es am Samstag Verwirrung gegeben. Nachdem ein IKRK-Vertreter am Morgen gesagt hatte, Helfer seien seit Freitagmorgen in dem umkämpften Viertel Baba Amr, dementierte dies IKRK-Sprecher Saleh Dabbakeh später. Noch werde mit den syrischen Behörden über den Zugang zu dem Viertel verhandelt, das am Donnerstag von Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad eingenommen worden war.