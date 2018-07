Kiew (AFP) Ein früherer Minister der Regierung von Julia Timoschenko in der Ukraine ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Kiew befand den ehemaligen Innenminister Juri Luzenko am Montag des Machtmissbrauchs sowie der Unterschlagung für schuldig. Luzenko hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und den Prozess mit den Repressionen der Stalin-Ära verglichen. Er sitzt bereits seit Dezember 2010 in Haft.