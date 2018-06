Bad Saarow (dpa) - Das Hausverbot für den ehemaligen NPD-Vorsitzenden Udo Voigt in einem brandenburgischen Wellness-Hotel bleibt bestehen. Das kündigte Hotelier Heinz Baumeister in Bad Saarow an. «Wir bleiben bei unserer bewährten Philosophie», sagte Baumeister trotz eines Teilerfolges des NPD-Politikers vor dem BGH. Die Karlsruher Richter hatten bestätigt, dass Hotelbetreiber Gäste wegen ihrer politischen Überzeugung ablehnen dürfen. Allerdings ist ein Hausverbot der Entscheidung zufolge nicht möglich, wenn die Buchung bereits bestätigt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.