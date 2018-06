Washington (AFP) Fünf Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden des früheren FBI-Agenten Robert Levinson im Iran hat die US-Bundespolizei eine Belohnung für Hinweise zu dessen Verbleib ausgesetzt. Informationen, die zur Rückkehr des 63-Jährigen führten, würden mit einer Million Dollar (757.000 Euro) belohnt, teilte das FBI am Dienstag in Washington mit. Levinson gehöre weiterhin zur "Familie des FBI", obwohl er aus dem Dienst bereits ausgeschieden sei, sagte FBI-Chef Robert Mueller. Die Bundespolizei werde alles tun, um Levinsons Rückkehr in die USA zu ermöglichen.