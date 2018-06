Chicago (AFP) - (AFP) Der wegen milliardenschweren Anlagebetrugs schuldig gesprochene US-Investor Allen Stanford muss seinen Opfern 330 Millionen Dollar (250 Millionen Euro) erstatten. Das von den Ermittlern beschlagnahmte Vermögen stehe den geprellten Anlegern zu, entschied eine Jury in den USA am Donnerstag. "Das Vermögen, das die Vereinigten Staaten wiedererlangen, wird an die Opfer ausgezahlt", beschlossen die Geschworenen.