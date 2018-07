Washington (AFP) Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner hat Rick Santorum die Vorwahlen im Bundesstaat Tennessee gewonnen. Prognosen mehrerer US-Fernsehsender zufolge setzte sich Santorum am Dienstag in dem konservativen Südstaat durch. Für den erzkonservativen Ex-Senator ist es der erste Sieg am "Super-Dienstag", an dem insgesamt zehn Vorwahlen stattfanden. Ein weiterer Erfolg Santorums zeichnete sich in Oklahoma ab, wo er laut Nachwahlbefragungen vorne lag.