FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Freitag im New Yorker Handel kaum auf die erwartete Einstufung des griechischen Schuldentauschs als Kreditereignis reagiert. Die Gemeinschaftswährung blieb in ihrer engen Handelsspanne der letzten Stunden zwischen 1,31 und 1,3120 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittag (MEZ) auf 1,3191 (Donnerstag: 1,3242) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7581 (0,7552) Euro.

Der Branchenverband ISDA stellte am Freitagabend wie erwartet ein sogenanntes Kreditereignis fest. Mit diesem Begriff ist ein Zahlungsausfall gemeint, der die Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps/CDS) auslöst, mit denen sich bestimmte Halter von griechischen Staatsanleihen abgesichert haben. Die ISDA begründete dies damit, dass alle Halter von Anleihen nach griechischem Recht zum Forderungsverzicht gezwungen werden sollen. Die Entscheidung der in London ansässigen International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ist von großer Bedeutung, weil die CDS während der letzten großen Finanzkrise eine entscheidende Rolle gespielt haben.