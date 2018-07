FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Freitag nach den Ergebnissen des griechischen Schuldenschnitts gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3219 US-Dollar gehandelt. Vor der Bekanntgabe der Zahlen hatte der Euro noch 1,3278 Dollar gekostet. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagmittag noch auf 1,3242 (Mittwoch: 1,3120) Dollar festgesetzt.

Nach monatelangem Bangen gab das Finanzministerium in Athen am Freitagmorgen eine hohe Beteiligung an dem "freiwilligen" Forderungsverzicht privater Gläubiger bekanntgegeben. Bei den Papieren im Volumen von 177 Milliarden Euro, die nach griechischem Recht ausgegeben worden waren, wurden 85,8 Prozent zum Umtausch eingereicht. Die reagierten laut Händlern etwas enttäuscht, da in der Nacht über eine Beteiligung von über 90 Prozent spekuliert worden war. Finanzminister Evangelos Venizelos will zudem einen Teil der Investoren, die sich bislang weigerten an dem Schuldentausch teilzunehmen, zum Mitmachen zwingen. Zudem seien die Kursverluste eine Reaktion auf die Gewinne der vergangenen Tage, sagten Händler.

Mit Spannung erwartet wird am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht. Es wird mit einem Beschäftigungsaufbau von über 210.000 gerechnet.