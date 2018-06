Offenbach (dpa) - In wenigen Tagen bringt Hoch «Gulliver» den Frühling nach Deutschland. In der zweiten Hälfte der kommenden Woche könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden, meinen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes. Aber das Wochenende wird noch einmal trüb, denn dann liegen die Ausläufer von Tief «Zoe» mit dicken Wolken über der Republik. Am Sonntag schaufelt «Gulliver» zunächst neue Regenwolken heran, bevor dann der Frühling kommt.

