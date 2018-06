Berlin (SID) - Eissprinterin Jenny Wolf hat im ersten 500-mr-Lauf des Weltcup-Finales in Berlin die Führung in der Gesamtwertung abgeben. Die 33 Jahre alte Berlinerin belegte in 38,37 Sekunden nur den dritten Platz hinter ihrer ärgsten Konkurrentin, Weltrekordlerin Jing Yu aus China (37,94), und Olympiasiegerin Sang Hwa Lee (Südkorea/38,01).

"Ich hatte nicht mit mehr gerechnet. Wir sind im Moment etwas am Schwanken. In der momentanen Situation ist das okay, in diesem Bereich lagen meine Erwartungen", sagte Trainer Thomas Schubert: "Gegen schwächere Läuferinnen ist sie besser, geht da lockerer ran."

Damit hat Wolf ihre gute Ausgangsposition vergeben, beim abschließenden Rennen am Samstag zum siebten Mal in Folge beste Eissprinterin der Saison zu werden. Sie liegt mit jetzt 779 Punkten knapp hinter Yu (810). Beim letzten Weltcup der Saison zwei Wochen vor Beginn der Einzelstrecken-Weltmeisterschaft im niederländischen Heerenveen erhalten die Top Fünf 150 Prozent der sonst üblichen Weltcuppunkte.

Jennifer Plate (Berlin) wurde in 39,17 Sekunden 19., Judith Hesse (Erfurt) erreichte in 39,25 Sekunden den 20. Platz.