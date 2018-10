Ruhpolding (SID) - Die deutsche Frauenstaffel will ihren WM-Titel in derselben Aufstellung erfolgreich verteidigen, allerdings wird Andrea Henkel statt Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner Schlussläuferin sein. Bei den Titelkämpfen im heimischen Ruhpolding tritt das DSV-Quartett am Samstag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) wie vor einem Jahr im russischen Chanty-Mansijsk in der der Besetzung Tina Bachmann (Schmiedeberg), Neuner (Wallgau), Miriam Gössner (Garmisch) und Henkel (Großbreitenbach) an.

Die deutschen Skijägerinnen standen in dieser Weltcup-Saison noch kein einziges Mal auf dem Podest, trotzdem glaubt Trainer Ricco Groß an die Medaillenchance. "Wir sind Weltmeister. Es gibt nichts Schöneres, als seinen Titel erfolgreich zu verteidigen", sagte der viermalige Olympiasieger. Die größten Konkurrenten im Kampf um Gold kommen aus Russland, Frankreich und Norwegen.