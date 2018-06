London (AFP) Delfine senden einen besonderen Pfeifton aus, der für jedes Tier individuell ist und durch den sie sich gegenseitig erkennen. Das fanden Wissenschaftler in einer Studie heraus, die am Mittwoch im britischen Wissenschaftsmagazin "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlicht wurde. Demnach senden die großen Tümmler den Ton aus, wenn sich zwei Gruppen der Meeressäuger im Ozean begegnen.