Köln (SID) - Das Überraschungsteam ratiopharm Ulm bleibt in der Basketball-Bundesliga unbeirrt auf Erfolgskurs. Bei Abstiegskandidat Phoenix Hagen setzte sich der Tabellenzweite souverän mit 87:61 (37:27) durch und hält Kontakt zu Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg. Acht Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde liegt Ulm mit 42:10 Punkten dicht hinter dem Meister (44:6), der erst am Sonntag (17.00 Uhr) auf die Walter Tigers Tübingen trifft und vorzeitig das Play-off-Ticket lösen kann.

Im Gegensatz zum Pokal-Halbfinalisten aus Ulm tat sich Bayern München am 25. Spieltag schwer. Bei EnBW Ludwigsburg kam der Aufsteiger trotz beruhigender Pausenführung zu einem knappen 71:64 (41:28)-Erfolg. In der Tabelle liegt die Mannschaft des früheren Bundestrainers Dirk Bauermann nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge mit 30:22 Punkten auf dem sechsten Platz.

Noch spannender als die Münchner machte es Alba Berlin. Der frühere Serienmeister gewann erst nach Verlängerung mit 70:66 (63:63, 37:27) gegen die Frankfurt Skyliners. Mit 38:12 Punkten festigten die "Albatrosse" den dritten Platz vor den Artland Dragons (36:16), die bereits am Freitag 87:76 (44:38) gegen Schlusslicht BG Göttingen 87:76 (44:38) gewonnen hatten.

Im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer Ralph Held gingen die EWE Baskets Oldenburg unter. Beim Tabellenfünften s. Oliver Baskets Würzburg (34:18) unterlag der ehemalige deutsche Meister klar mit 42:69 (19:32). Oldenburg hatte dem bisherigen Assistenztrainer Held nach der Trennung von Predrag Krunic zunächst übergangsweise die Verantwortung übergeben. Nach dem Sieg gegen die Eisbären Bremerhaven war Held dann am Mittwoch zum Headcoach befördert worden.

Bester Werfer der Ulmer war John Bryant mit 19 Punkten. Steven Michael Esterkamp und Isaiah Swann holten jeweils 15 Zähler. Der Topscorer der Bayern hieß Chevon Troutman (17 Punkte).