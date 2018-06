Rio de Janeiro (AFP) Prinz Harry hat einen Besuch in Rio de Janeiro mit einer Sightseeing-Tour in der Luft begonnen. Nach einem Mittagessen in einem Steak-Restaurant stieg die Nummer drei der britischen Thronfolger am Freitag (Ortszeit) in einen Hubschrauber, um sich bei einem Rundflug über die brasilianische Metropole Wahrzeichen wie den Zuckerhut und die berühmte Christusstatue anzusehen. Später bummelte er über den Strand von Ipanema und sah sich Tanzvorführungen von Samba- sowie Capoeira-Tänzern an.