Hannover (dpa) - Nach der Trendwende 2011 hat die CeBIT in diesem Jahr ihr Niveau nach Einschätzung der Veranstalter gehalten. «Wir werden weit über 300 000 Besucher haben und liegen damit auf dem Level des Vorjahres», sagte Messevorstand Ernst Raue am Samstag in Hannover.

Wenige Stunden vor dem Ende der weltgrößten Computerschau stünden die Chancen gut, dass der Wert von zuletzt 339 000 Gästen wieder erreicht werde. «Der Einstieg heute Morgen war schon sehr gut», sagte Raue. Endgültige Zahlen wollte die Deutsche Messe AG am Abend bekanntgeben.

Der Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom, Dieter Kempf, sprach von einem insgesamt hervorragenden CeBIT-Verlauf: «Mit einer Ausstellerzahl von gut 4200 liegen wir leicht über dem Niveau des Vorjahres.» Der Nahverkehrs-Streik in Hannover am Donnerstag kostete nach Angaben Raues jedoch viele Gäste - die Besucherzahl hätte sonst wohl deutlich höher gelegen: «Das hat uns hart getroffen.»

Die Organisatoren dankten den zahlreichen Hannoveranern, die mit eigenen Autos als «Hobbytaxifahrer» eingesprungen waren. Auch die Sonderzüge der Deutschen Bahn seien wichtig gewesen. «Wir haben so über 10 000 Menschen aufs Messegelände bekommen - ohne Straßenbahn», sagte Raue zum Abschluss der letzten von ihm verantworteten CeBIT. Er gibt sein Amt an den früheren IBM-Manager Frank Pörschmann ab.

