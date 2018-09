Kopenhagen (AFP) Die Europäische Union lehnt eine internationale Militärintervention in Syrien weiterhin ab. "Wir gehen den Weg einer politischen Lösung", sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Samstag in Kopenhagen nach einem Treffen der EU-Außenminister. "Wir haben unsere Sanktionen verschärft und werden das weiter tun", fügte der dänische Außenminister Villy Sovndal hinzu, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne hat. Ein möglicher Militäreinsatz in Syrien sei bei den zweitägigen Beratungen in Kopenhagen nicht zur Sprache gekommen.