Moskau (dpa) - Wenige Stunden vor einer Massenkundgebung gegen den Sieg von Wladimir Putin bei der Präsidentenwahl ist die russische Polizei in der Moskauer Innenstadt mit einem Großaufgebot präsent.

Rund um den Demonstrationsort in der Nähe des Kremls wurden Gitter und Metalldetektoren aufgestellt, wie die Agentur Interfax am Samstag meldete. In den umliegenden Straßen parkten lange Kolonnen von Polizeibussen und Einsatzfahrzeugen.

Zu der genehmigten Demonstration wurden etwa 50 000 Menschen erwartet. Sie werfen den Behörden etliche «gröbste Verstöße» bei der Abstimmung am vergangenen Sonntag vor. Die Proteste dürften nicht enden, forderte einer der Organisatoren, Sergej Udalzow von der außerparlamentarischen Linken Front.

Regierungschef Putin hatte die Wahl nach offiziellen Angaben mit knapp 64 Prozent der Stimmen gewonnen und zieht damit im Mai zum dritten Mal nach 2000 und 2004 als Präsident in den Kreml ein.