Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und acht seiner europäischen Kollegen drücken bei der umstrittenen Steuer auf Finanzprodukte aufs Tempo. «Wir sind davon überzeugt, dass eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene eingeführt werden sollte», schreiben sie nach «Spiegel»-Informationen in einem Brief an die dänische Finanzministerin Margrethe Vestager. Dänemark hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Dem Bericht zufolge haben neben Schäuble unter anderem Frankreichs Finanzminister François Baroin und Italiens Ministerpräsident Mario Monti unterzeichnet.

