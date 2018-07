Augsburg (dpa) - Die Siegesserie von Borussia Dortmund ist ausgerechnet beim FC Augsburg gerissen. Nach acht Erfolgen in Serie kam der deutsche Fußball-Meister am Abend bei dem Aufsteiger nicht über ein 0:0 hinaus. Der FC Bayern hat sich mit einem Torfestival in der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Münchner besiegten Hoffenheim mit 7:1. Für Borussia Mönchengladbach war das 0:0 gegen den SC Freiburg schon das dritte Spiel nacheinander ohne Sieg. Der 1. FC Köln verschaffte sich mit einem 1:0 im Kellerduell gegen Hertha BSC etwas Luft im Abstiegskampf. Mainz 05 besiegte den 1. FC Nürnberg mit 2:1. Der VfL Wolfsburg gewann gegen Bayer Leverkusen mit 3:2.

