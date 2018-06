Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird den Mitgliedsstaaten einen neuen Kredit in Höhe von 28 Milliarden Euro für Griechenland vorschlagen. IWF-Chefin Christine Lagarde erklärte am Freitag, sie habe sich nach Gesprächen mit der griechischen Regierung mit der IWF-Leitung darauf verständigt, diese Summe für Griechenlands "ehrgeiziges Wirtschaftsprogramm" in den kommenden vier Jahren zu empfehlen. Eine Entscheidung im IWF-Vorstand soll am Donnerstag fallen. Bislang war eine Kreditsumme von 23 Milliarden Euro vorgesehen.