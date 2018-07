Frankfurt/Main (dpa) - Mehrere hundert Schlecker-Mitarbeiterinnen haben in Frankfurt für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Die Gewerkschaft Verdi sprach von 500 Teilnehmern, die Polizei zählte 300. In Hessen droht nach Verdi-Angaben bis zu 1200 Frauen die Entlassung. Auf der Abschlusskundgebung an der Frankfurter Hauptwache forderten Redner von der Landesregierung, sie solle sich für die geplante Transfergesellschaft engagieren. «Da ist noch nichts passiert», sagte ein Verdi-Sprecher. Bundesweit sollen 11 750 Arbeitsplätze gestrichen werden.

