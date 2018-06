Guanajuato (SID) - Rekordweltmeister Sébastien Loeb hat sich an einem turbulenten Tag bei der Mexiko-Rallye an die Spitze gesetzt. Der achtmalige Champion aus Frankreich fuhr mit seinem Citroën in drei Prüfungen Bestzeit und liegt in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 1:24,46,4 Stunden 11,2 Sekunden vor seinem Markenkollegen Mikko Hirvonen (Finnland).

Überschattet wurde der Tag von der Absage der neunten Prüfung, nachdem Zuschauer Steine auf die fahrenden Autos geworfen hatten. Am Citroën des jungen Belgiers Thierry Neuville zersplitterte die Windschutzscheibe. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag Hirvonen 0,6 Sekunden vor Loeb.

Der Franzose, der die Mexiko-Rallye zuletzt fünfmal in Folge für sich entschieden hatte, blieb davon unbeeindruckt und gewann das zehnte Teilstück. "Es ist aber noch ein weiter Weg bis ins Ziel. Es ist sehr eng, und Mikko macht ganz schön Druck", sagte Loeb. "Wir können uns keinesfalls ausruhen."

Der Führende nach der ersten Wertungsprüfung, Ex-Weltmeister Petter Solberg aus Norwegen, fiel im Ford mit zwei Pannen auf Platz fünf zurück (1:35,4 Minuten zurück.)