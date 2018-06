Frankfurt/Main (dpa) - Der Musiksender MTV verleiht seine «Europe Music Awards» offenbar in diesem Jahr in Frankfurt. Die Metropole am Main habe sich gegen mehrere Städte durchgesetzt, berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Die in alle Welt übertragene Preisverleihung zählt zu den wichtigsten Terminen der internationalen Musikbranche. Die Stadt Frankfurt hatte am Freitag angekündigt, dass «eine der größten und aufregendsten internationalen Musikveranstaltungen» nach Frankfurt kommt.

