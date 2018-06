Kano (AFP) Die islamistische Sekte Boko Haram hat eine Verwicklung in die Entführung zweier Europäer in Nigeria bestritten, deren Tod bei einem gescheiterten Befreiungsversuch eine Krise zwischen Italien und Großbritannien ausgelöst hat. "Wir stecken nicht hinter der Geiselnahme", sagte der Sprecher der Gruppierung, Abul Qaqa, am Freitag in einem Telefonat mit mehreren Journalisten. Entführungen gehörten nicht zum Vorgehen von Boko Haram. "Wir wissen, wie wir unsere Rechnungen mit jemandem begleichen", sagte Qaqa. Es sei "lächerlich", hinter der Geiselnahme Mitglieder seiner Gruppe zu vermuten.