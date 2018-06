Kiel (dpa) - Gegen den Bundestrend will die FDP bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 6. Mai den Wiedereinzug in das Parlament schaffen. Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki überraschte seine Partei auf einem Landesparteitag in Kiel mit der Ankündigung, er wolle Minister werden. «Wenn die Wählerinnen und Wähler es wollen, werde ich mich darum bemühen, Finanzminister dieses Landes zu werden», sagte Kubicki. Die Delegierten reagierten begeistert. Der 60-Jährige hatte es bisher stets abgelehnt, in eine Regierung zu gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.