Rom (dpa) - Vor knapp zwei Monaten sorgte die Havarie der «Costa Concordia» für Schlagzeilen, nun ist vor Sizilien ein italienischer Tanker in Schwierigkeiten geraten - diesmal ging die Havarie aber glimpflich aus. Der unbeladene Öl-Tanker lief während eines Sturms vor der Insel Sizilien auf einen Felsen auf. Die rund 150 Meter lange «Gelso M» habe ein Leck im Maschinenraum und sei in Schieflage geraten, teilte die Küstenwache mit. Verletzt wurde niemand. Die 19-köpfige Besatzung konnte in einer riskanten Rettungsaktion mit Hubschraubern von Bord geholt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.