Bratislava (AFP) Seine Kritiker nennen ihn einen "Populisten". Doch den slowakischen Ex-Ministerpräsidenten Robert Fico, dessen sozialdemokratische Smer-SD am Samstag nach nicht einmal zwei Jahren in der Opposition erneut die Parlamentswahl gewinnen dürfte, ficht das nicht an. Im Wahlkampf präsentierte sich der redegewandte Jurist unbeirrt als Retter der Unzufriedenen und Zukurzgekommenen im Land. Und davon gibt es in der Slowakei, dem zweitärmsten Euro-Land nach Estland, nicht gerade wenige.