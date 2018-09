Köln (SID) - Die deutschen Fechterinnen haben sich bei den Weltcups in Turin, Barcelona und Antalya allesamt frühzeitig verabschiedet. Carolin Golubytskyi (Tauberbischofsheim) erreichte in Turin mit dem Florett als 34. noch die beste Platzierung. Die 26-Jährige unterlag der Russin Julia Biriukowa in der Runde der letzten 64 mit 8:15. Noch schlechter lief es für Sandra Bingenheimer (41.), Anja Schache (49.) und Katja Wächter (53./alle Tauberbischofsheim). Der Sieg ging an die Italienerin Ilaria Salvatori.

Beim Degen-Weltcup in Barcelona belegte Monika Sozanska den 36. Platz. Wie die Heidenheimerin schieden auch Alexandra Ndolo (41./Bonn) und Beate Christmann (57./Tauberbischofsheim) in der Runde der letzten 64 aus. Die zweimalige Europameisterin Imke Duplitzer (Bonn) verzichtete auf einen Start im Einzel. Den Weltcup gewann die Olympia-Zweite Ana Branza aus Rumänien.

Im türkischen Antalya belegte Alexandra Bujdoso (Koblenz) beim Säbel-Weltcup den 43. Rang. Als zweite deutsche Vertreterin wurde Davina Hirzmann (Dormagen) beim Sieg der Russin Olga Charlan 46.