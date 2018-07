Bloemfontein (SID) - Die deutschen Hockey-Herren haben auch das dritte und letzte inoffizielle Länderspiel im Rahmen des Olympia-Trainingslagers in Südafrika gewonnen. Nach dem 4:0 gegen Österreich und dem 8:4 gegen Südafrika bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise in Bloemfontein die Gastgeber noch einmal in dreimal 25 Minuten mit 5:0 (3:0, 0:0, 2:0).

Die Tore für den Olympiasieger erzielten Oskar Deecke (2), Mats Grambusch, Christopher Wesley und Matthias Witthaus (je 1). In Kapitän Max Müller, Moritz Fürste, Christoph Menke und Max Weinhold wurden vier leicht angeschlagene Spieler nicht eingesetzt. "Es war ein gutes Abschlussmatch der Länderspielserie, bei der nur die Chancenauswertung etwas zu wünschen übrig ließ", bilanzierte Weise.