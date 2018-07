Kairo (AFP) Trotz erheblicher Meinungsverschiedenheiten haben sich Russland und die Arabische Liga auf eine Fünf-Punkte-Erklärung zum Konflikt in Syrien verständigt. Die Gewalt, "woher sie auch kommt", müsse beendet werden, heißt es in der Erklärung, die am Samstag vom katarischen Außenminister Scheich Hamad ben Dschassem al-Thani im Beisein des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Kairo verlesen wurde. Russland und die Arabische Liga wandten sich zugleich gegen eine ausländische Intervention, forderten eine einschränkungslose humanitäre Versorgung und eine "unparteiische" Beobachtung des Konflikts.