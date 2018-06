Kairo (AFP) Das Golfemirat Katar sieht die Zeit für einen Einsatz arabischer und anderer internationaler Truppen in Syrien gekommen. Ein militärisches Eingreifen sei angesichts der brutalen Gewalt mit tausenden Toten in dem Land notwendig, sagte der katarische Außenminister und Regierungschef Scheich Hamad ben Dschassem al-Thani am Samstag bei einem Treffen mit den Außenamtschefs aus den Ländern der Arabischen Liga in Kairo.