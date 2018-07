Hamburg (dpa) - Mit einer bewegenden Gedenkfeier ist an die Opfer der Unfall-Tragödie von Hamburg erinnert worden. Vor rund einem Jahr war ein Autofahrer im Stadtteil Eppendorf über eine rote Ampel gefahren und in eine Menschengruppe gerast. Dabei starben der Sozialwissenschaftler Günter Amendt, der Schauspieler Dietmar Mues, dessen Frau Sibylle sowie die Künstlerin Angela Kurrer. Der Todesfahrer leidet an Epilepsie - und hatte schon zuvor Unfälle verursacht. Ende März kommt er vor Gericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.