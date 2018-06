Washington (AFP) Zwei Tage vor dem Jahrestag des Beginns der Atomkatastrophe von Fukushima sind in den USA schärfere Notfallvorschriften für Atomkraftwerke erlassen worden. Die Atomregulierungsbehörde wies am Freitag (Ortszeit) alle Betreiber an, jeden Reaktor mit genügend Sicherheitsausrüstung auszustatten und diese auch ausreichend zu schützen. Damit soll den Angaben zufolge erreicht werden, dass bei zeitgleich mehreren Notfällen in jedem Teil einer Anlage Helfer schnell und gut ausgerüstet einschreiten können.