Washington (AFP) Die US-Regierung hat die syrische Führung um Präsident Baschar al-Assad mit einem "Mafia-Clan" verglichen. "Unter Assad wird die politische Macht in Syrien von einer Mafia-ähnlichen Verbrecher-Familie ausgeübt, nicht von einem Parlament, nicht von Parteien oder einem Kabinett", sagte Außenamtssprecherin Victoria Nuland am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten. Führungskader, Soldaten und Geschäftsleute, die weiterhin die Assads unterstützten und ihren Anordnungen, "Unschuldige zu töten", Folge leisteten, müssten "gründlich überlegen, was sie tun", forderte Nuland.