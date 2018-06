Oslo (SID) - Alle deutschen Skispringer haben die Qualifikation für den Weltcup in Oslo überstanden, überzeugen konnten allerdings nur Richard Freitag (Aue) und Michael Neumayer (Bad Reichenhall). Der vorqualifizierte Freitag landete am legendären Holmenkollen erst nach 127 Metern und weckte durch den starken Sprung Hoffnungen auf seinen zweiten Weltcup-Erfolg. Überraschend stark präsentierte sich auch Neumayer, der mit 112,7 Punkten den 13. Platz belegte. Der ebenfalls vorqualifizierte Severin Freund (Rastbüchl) ließ nach seiner Trainingsbestweite am Freitagmittag die Qualifikation aus.

Neben Freund, Freitag und Neumayer wird Bundestrainer Werner Schuster beim Einzelspringen am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) drei weitere DSV-Adler von der Schanze herabwinken. Auch Andreas Wank (Oberhof/111,6 Punkte), Stephan Hocke (Schmiedefeld/111,4) und Maximilian Mechler (Isny/93,7) hatten keine Probleme, sich zu qualifizieren.

Sieger wurde der Japaner Taku Takeuchi (129,1) vor dem Österreicher Martin Koch (128,8). Überraschend ausgeschieden waren zuvor Tom Hilde (Norwegen) und Jurij Tepes (Slowenien).