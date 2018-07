Tokio/Berlin (dpa) - Eine bis dato nie dagewesene Katastrophe in Japan schockierte 2011 die Welt. Ein Jahr danach erinnern Menschen weltweit an Erdbeben, Tsunami und Atom-GAU. In Deutschland machen Kernkraftgegner mobil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.