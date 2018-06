Tokio (dpa) - Vor genau einem Jahr hat die Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe Japan erschüttert. Um 14.46 Uhr Ortszeit wollen die Menschen überall im Land eine Schweigeminute für die Opfer einlegen. Im havarierten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi will sich der Chef des Betreiberkonzerns Tepco erneut für den Unfall entschuldigen. In Deutschland machen Atomkraftgegner mobil: Es sind Demonstrationen in Gundremmingen, Neckarwestheim, Gronau, Hannover und Brokdorf geplant. Rund um das marode Atommülllager Asse wird eine 75 Kilometer lange Lichterkette organisiert.

