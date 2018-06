Tokio (dpa) - In Japan haben die Menschen der Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe von vor einem Jahr gedacht. Schon am Vormittag versammelten sich in den Katastrophengebieten im Nordosten des Landes Menschen, um an die fast 20 000 Toten und Vermissten zu erinnern. Im Ort Okuma in der Provinz Fukushima legte eine kleine Gruppe geflohener Anwohner des havarierten Atomkraftwerks Fukushima Daiichi mitten in der Evakuierungszone Blumen nieder. Sie waren dabei in weiße Strahlenschutzkleidung und Atemmasken gehüllt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.