Riad (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist heute zu Besuch in Saudi-Arabien. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen der Konflikt in Syrien und die Sorge vor einer iranischen Atombombe. Westerwelle will unter anderem Außenminister Prinz Saud al-Faisal treffen. Saudi-Arabien bemüht sich derzeit um die Lieferung von mehr als 200 Kampfpanzern aus deutscher Produktion. Gestern hatte Westerwelle den Jemen besucht. Dabei versprach er dem Land deutsche Unterstützung auf dem weiteren Weg zur Demokratie. Als ersten Schritt kündigte er die Wiederaufnahme der Entwicklungshilfe an.

