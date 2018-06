Riad (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat wieder ein sofortiges Ende des Blutvergießens in Syrien gefordert. Eine solche Lage könne nicht akzeptiert werden, sagte Westerwelle bei einem Besuch des Golf-Kooperationsrates in der saudischen Hauptstadt Riad. Der Generalsekretär des Rates sagte, das Morden in Syrien sei furchtbar und müsse unverzüglich beendet werden. Im Mittelpunkt des Besuchs in Saudi-Arabien steht neben dem Konflikt in Syrien die Sorge vor einer iranischen Atombombe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.