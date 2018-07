Brazzaville (AFP) Eine Woche nach der tödlichen Explosionsserie in der Republik Kongo sind 145 der 223 Opfer bei einer offiziellen Zeremonie beigesetzt worden. Tausende Angehörige und andere Bürger versammelten sich am Sonntag auf dem Boulevard vor dem Kongresspalast in der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville zur Trauerfeier für die Toten, darunter auch Präsident Denis Sassou Nguesso und andere Mitglieder von Regierung und Militär.