Istanbul (SID) - Schaulaufen für Olympia 2020: Mit einem Rekordetat von 21 Millionen Euro für eine Hallen-WM und der Rekordzahl von 172 Ländern (bisher 147 in 2008) warb Istanbul am Wochenende für seine Bewerbung um die Sommerspiele 2020. Dort sind Baku (Aserbaidschan), Doha (Katar), Tokio und Madrid im September 2013 in Buenos Aires die Rivalen.

Die mit Außenbezirken 13 Millionen Einwohner zählende größte Stadt der Türkei macht in den kommenden Monaten noch durch weitere Veranstaltungen auf sich aufmerksam: 36. Kongress des Europäischen Fußball-Verbandes (UEFA) am 22. März, Frauen-Finale der Basketball EuroLeague vom 28. März bis 1. April und im Dezember die Kurzbahn-WM der Schwimmer.