Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga treffen ab 15.30 Uhr Werder Bremen und Hannover 96 im Duell der Tabellennachbarn aufeinander. Mit einem Sieg könnten die Niedersachsen an Bremen vorbeiziehen und den sechsten Platz übernehmen. Zum Abschluss des 25. Spieltages trifft Schalke 04 ab 17.30 Uhr auf den Hamburger SV. Durch einen Heimsieg würden die Schalker wieder bis auf einen Punkt an den derzeitigen Dritten Borussia Mönchengladbach heranrücken.

Eintracht Frankfurt kann in der 2. Fußball-Bundesliga auf den zweiten Tabellenplatz zurückkehren. Dafür muss ab 13.30 Uhr ein Sieg bei Schlusslicht Hansa Rostock her. Zeitgleich kommt es zu den Duellen Energie Cottbus - Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden - FC Ingolstadt.

Bei der Biathlon-WM in Ruhpolding kämpft Magdalena Neuner am Schlusstag um ihre fünfte Medaille. Im letzten WM-Rennen ihrer Karriere tritt die 25-Jährige aus Wallgau mit ihren deutschen Teamkolleginnen ab 16.00 Uhr im Massenstart an. Bereits um 13.30 Uhr beginnt die Massenstart-Konkurrenz der Männer.

Bei der Hallen-WM der Leichtathleten in Istanbul kämpft Stabhochspringerin Silke Spiegelburg um eine Medaille. Die russische Weltrekordlerin Jelena Issinbajewa geht am Schlusstag als haushohe Favoritin in den Wettbewerb.