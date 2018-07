Frankfurt/Main (dpa) - Der neue Frankfurter Oberbürgermeister wird in einer Stichwahl bestimmt. Hessens Innenminister Boris Rhein von der CDU tritt dabei am 25. März gegen den Sozialdemokraten Peter Feldmann an. Favorit Rhein kam bei der Direktwahl auf 39,1 Prozent der gültigen Stimmen, Feldmann auf 33,0 Prozent. Die grüne Bewerberin Rosemarie Heilig erreichte nur 14,0 Prozent. Die amtierende OB Petra Roth gab nach 17 Jahren an der Spitze der Hessenmetropole ihr Amt vorzeitig auf.

