München (dpa) - Bei den Kommunalwahlen in Bayern haben die Bürger überwiegend auf Kontinuität gesetzt. Zahlreiche Amtsinhaber wurden wiedergewählt, etwa in Aschaffenburg, Bamberg, Hof und Rothenburg ob der Tauber. Eine Überraschung gab es in Landsberg a. Lech bei der Oberbürgermeisterwahl: SPD-Amtsinhaber Ingo Lehmann stolperte über einen Skandal um hochspekulative Finanzgeschäfte. Der CSU-Kandidat Matthias Neuner und der Grünen-Stadtrat Ludwig Hartmann müssen nun in eine Stichwahl. Eine zweite Runde gibt es auch in Bayreuth, Eichstätt, Bad Reichenhall, Freising und Ansbach.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.