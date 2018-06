Remlingen (dpa) - Der Skandal um das marode Atommülllager Asse soll nach den Worten von Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) umfassend geklärt werden.

«Das muss weiter aufgearbeitet werden», sagte Röttgen nach seinem ersten Besuch in dem früheren Salzbergwerk. Es müsse geklärt werden, ob hier Vorsatz am Werke gewesen sei.

Es sei für ihn unvorstellbar, dass in ein solches Bergwerk bis 1978 rund 126 000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen gebracht worden seien. Die Abfälle müssten so schnell und so sicher wie möglich geborgen werden. «Entscheidend ist der Blick nach vorn», betonte Röttgen. Es müsse gemeinsam geklärt werden, wie die Bergung beschleunigt werden könne.

Der Landrat von Wolfenbüttel, Jörg Röhmann betonte: «Wir sind sehr froh, Herr Minister, dass Sie sich so klar zur sicheren Rückholung bekannt haben.» Der Besuch komme zwar spät, aber es sei gut, dass dies vielleicht der Start für eine engere und intensivere Kommunikation sein könne.

Der Präsident des Bundesamts für Strahlenschutz, Wolfram König (BfS) sagte, die Rückholung sei eine große Herausforderung. «Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen», forderte er. Dies sei politisch und auch wirtschaftlich notwendig.